Одним из таких стал Анатолий Тимощук. В то время, как многие "кормильцы", работавшие в России до 24 февраля 2022 года, осознали, что это неправильно и вернулись в Украину, уроженец Волыни долгое время молчал, находясь в структуре газпромовского Зенита, а позже даже решил судиться с УАФ из-за санкций, которые организация наложила на него.

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Тимощуку лучше не пересекаться с Алиевым

Совсем с другой стороны показал себя бывший футболист сборной Украины Александр Алиев. Он сейчас служит в ВСУ. Несмотря на то, что Алиев родился в России, он оказался гораздо более сознательным украинцем, чем носитель сине-желтых лент, живущий сейчас в Санкт-Петербурге.

Александр поделился своим мнением относительно предателя Анатолия Тимощука. Экс-хавбек Динамо Киев уверен, что после победы Украины в войне тренер Зенита быстро переобуется и объяснил, почему это будет дешевыми отмазками:

Что скажет Тимощук, когда война кончится? Ничего. У них отговорки, что их пугают. Если тебя пугают, собери вещи и приезжай сюда. Даже не бери автомат в руки, пусть ты не воин, но вернись в свою страну и помогай нашим военным. Деньги, которые ты заработал в "Газпроме", собери и отдай на нужды армии. Купи дроны, купи боеприпасы.

Алиев откровенно рассказал, что первым сделал бы во время очной встречи с предателем Украины.

Я бы его с удовольствием зарезал бы. Я тебе честно говорю. Думаю, что эта встреча будет. Вздрогнула бы рука? Нет. Обидно, что это произойдет где-то за границей, и я сяду. Но я бы его с удовольствием зарезал бы. Я ненавижу предателей, а этот человек предал 40 миллионов человек. Мне обидно за наших женщин и детей,

– сказал Александр.

Напомним, что ранее Александр Алиев рассказывал, что перестал общаться с отцом из-за его пророссийской позиции. Тот в начале полномасштабного вторжения заявил, что россияне все правильно делают, ведь "вычищают нацизм" из нашей страны.

Достойно внимания Он предал меня, – Алиев признался, почему война оборвала его общение с отцом

Интересно. Это уже не первый комментарий Алиева касательно Тимощука. Ранее он отреагировал на фото Анатолия в соцсетях Зенита, где назвал предателя Украины "продажным п****ом".