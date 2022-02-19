Алиев показал, как готовится к возможному нападению России на Украину: яркое фото

Бывший игрок сборной Украины и Динамо Александр Алиев показал, что находится в полной боевой готовности. Футболист выложил фотографию с оружием.

Алиев: К обороне столицы готов

Фотографией Александр Алиев поделился в инстаграме. Футболист намекнул, что готов защищать свою страну от возможного нападения России.

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Экс-динамовец кратко подписал фото. У Алиева в своем арсенале есть пистолет и автомат с боеприпасами.

Интересно, что подобное фото ранее выложил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе в Токио Жан Беленюк, который тоже чистил свой подаренный после Олимпиады-2020 пистолет.

Остаюсь. Гордый. Защищать,

– написал Алиев.

В сториз он добавил, что к обороне столицы готов.

Александр Алиев / Фото с инстаграма футболиста

Отметим, что за свою карьеру Александр Алиев поиграл в Украине и России. В соседней стране играл за московский Локомотив и Анжи из Махачкалы.

За сборную Украины сыграл 28 матчей, в которых забил 6 голов.

Свою футбольную карьеру закончил в январе 2021 года. Сейчас Алиев исполняет обязанности играющего тренера в клубе Хмельницкий.

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