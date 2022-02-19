Алієв: До оборони столиці готовий

Світлиною Олександр Алієв поділився в інстаграмі. Футболіст натякнув, що готовий захищати свою країну від можливого нападу Росії.

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Ексдинамівець коротко підписав фото. Алієв у своєму арсеналі має пістолет та автомат із боєприпасами.

Цікаво, що схожу світлину раніше виклав олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби у Токіо Жан Беленюк, який теж чистив свій подарований після Олімпіади-2020 пістолет.

Залишаюсь. Гордий. Обороняти,

– написав Алієв.

У сторіс він додав, що до оборони столиці готовий.



Олександр Алієв / Фото з інстаграму футболіста

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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