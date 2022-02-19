Алієв: До оборони столиці готовий
Світлиною Олександр Алієв поділився в інстаграмі. Футболіст натякнув, що готовий захищати свою країну від можливого нападу Росії.
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Ексдинамівець коротко підписав фото. Алієв у своєму арсеналі має пістолет та автомат із боєприпасами.
Цікаво, що схожу світлину раніше виклав олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби у Токіо Жан Беленюк, який теж чистив свій подарований після Олімпіади-2020 пістолет.
Залишаюсь. Гордий. Обороняти,
– написав Алієв.
У сторіс він додав, що до оборони столиці готовий.
Олександр Алієв / Фото з інстаграму футболіста
- Відзначимо, що протягом своєї кар'єри Олександр Алієв пограв в Україні та Росії. У сусідній країні грав за московський Локомотив та Анжі з Махачкали.
- За збірну України зіграв 28 матчів, у яких забив 6 голів.
- Свою футбольну кар'єру закінчив у січні 2021 року. Зараз Алієв виконує обов'язки граючого тренера у клубі Хмельницький.