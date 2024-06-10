Всего на профессиональном уровне он провел 69 боев. Однако был один, который выделялся на фоне других из-за чрезвычайной мощи оппонента.

Читайте также "У него украинский стиль": соперник Гвоздика поделился ожиданиями от титульного боя

Кто нанес Кличку самый сильный удар

Бывший чемпион мира Владимир Кличко назвал самого сильного панчера среди своих бывших соперников. Он выбрал боксера из Южной Африки.

Самый сильный панчер? Кори Сандерс. Он был очень быстрым и у него оказались очень тяжелые руки. Я занимался боксом 25 лет и никогда не встречался с боксером, который бы так сильно бил, как Кори Сандерс,

– сказал Кличко.

Напомним, что Владимир Кличко провел бой с Кори Сандерсом 8 марта 2003 года. Тогда украинец сенсационно проиграл техническим нокаутом уже во втором раунде и потерял чемпионский титул WBO. То поражение стало вторым в его карьере.

Интересно. Ранее Александр Усик также признался, кто нанес ему самый сильный удар в течение карьеры. Он удивил своим выбором, выбрав Дерека Чисору.

Достижения Владимира Кличка в боксе