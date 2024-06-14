Первый пошел: капитан Жироны подписал контракт с чемпионом Бундеслиги
Источник:ФК Байер 04
Каталонская Жирона стала открытием прошлого чемпионата Испании. Подопечные Мичела Санчеса по итогу сезона завоевали бронзовые медали и пробились в Лигу чемпионов.
Исторический успех скромной команды не прошел без внимания скаутов ведущих клубов Европы. На лидеров "жиронцев" открыли настоящую охоту.
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Покинул команду после сенсационного сезона
Первым команду Мичела покинул ее капитан Алеш Гарсия. Полузащитник стал игроком чемпиона Германии Байера.
О подписании 26-летнего испанца сообщил официальный сайт "фармацевтов". Гарсия будет играть за Байер до 2029 года. По данным Transfermarkt, чемпион Германии отдал за капитана Жироны 18 миллионов евро.
Отметим, что Гарсия стал первым игроком Жироны, который покинул команду во время летнего трансферного окна. Ожидается, что после выступлений на Евро-2024 "бело-красных" могут покинуть украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.
И если о будущем клубе вингера сборной Украины остается только догадываться, то судьба Довбика практически решена. По сообщению инсайдеров, Артем подписал предварительный контракт с мадридским Атлетико.
Коротко о карьере Алеша Гарсии
- Испанец является воспитанником Ульдаконы и Вильярреала. В возрасте 18 лет талантливого полузащитника подписал Манчестер Сити. Впрочем, за главную команду "горожан" Гарсия сыграл лишь 9 матчей во всех турнирах.
- На правах аренды хавбек играл за Жирону и бельгийский Мускрон.
- В 2020 году на правах свободного агента заключил соглашение с румынским Динамо Бухарест, после чего вернулся в Испанию.
- Сначала Гарсия играл за Эйбар, а летом 2021 года вернулся в Жирону.
- Универсальный хавбек отыграл за "бело-красных" 172 матча, забил 8 голов и отдал 21 голевой пас.