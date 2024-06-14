Исторический успех скромной команды не прошел без внимания скаутов ведущих клубов Европы. На лидеров "жиронцев" открыли настоящую охоту.

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Покинул команду после сенсационного сезона

Первым команду Мичела покинул ее капитан Алеш Гарсия. Полузащитник стал игроком чемпиона Германии Байера.

О подписании 26-летнего испанца сообщил официальный сайт "фармацевтов". Гарсия будет играть за Байер до 2029 года. По данным Transfermarkt, чемпион Германии отдал за капитана Жироны 18 миллионов евро.

Отметим, что Гарсия стал первым игроком Жироны, который покинул команду во время летнего трансферного окна. Ожидается, что после выступлений на Евро-2024 "бело-красных" могут покинуть украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.

И если о будущем клубе вингера сборной Украины остается только догадываться, то судьба Довбика практически решена. По сообщению инсайдеров, Артем подписал предварительный контракт с мадридским Атлетико.

Коротко о карьере Алеша Гарсии