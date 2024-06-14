Історичний успіх скромної команди не пройшов поза увагою скаутів провідних клубів Європи. На лідерів "жиронців" відкрили справжнє полювання.

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Залишив команду після сенсаційного сезону

Першим команду Мічела покинув її капітан Алеш Гарсія. Півзахисник став гравцем чемпіона Німеччини Баєра.

Про підписання 26-річного іспанця повідомив офіційний сайт "фармацевтів". Гарсія гратиме за Баєр до 2029 року. За даними Transfermarkt, чемпіон Німеччини віддав за капітана Жирони 18 мільйонів євро.

Зазначимо, що Гарсія став першим гравцем Жирони, який покинув команду під час літнього трансферного вікна. Очікується, що після виступів на Євро-2024 "біло-червоних" можуть залишити українці Артем Довбик та Віктор Циганков.

І якщо про майбутній клуб вінгера збірної України залишається лише здогадуватись, то доля Довбика практично вирішена. За повідомленням інсайдерів, Артем підписав попередній контракт з мадридським Атлетіко.

Коротко про кар'єру Алеша Гарсії