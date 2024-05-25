Кайзерслаутерн – Байер 0:1

Гол: Джака, 16.

В Германии завершился финал местного Кубка сезона 2023-2024. В решающем матче за трофей новый чемпион Бундеслиги Байер встречался с представителем второго дивизиона Кайзерслаутерном, пишет 24 Канал.

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Победа в меньшинстве

Команда Хаби Алонсо шла без поражений в этом сезоне. В чемпионате Байер ни разу не проиграл, а в Лиге Европы был непобедимым до финала. Там леверкузенцы все же не смогли добыть трофей, уступив Аталанте (0:3).

Это прервало 51-матчевую беспроигрышную серию "фармацевтов". Впрочем, команда собиралась на мажорной ноте завершить сезон и оформить внутренний дубль. Тем более, Кайзерслаутерн был явным аутсайдером, ведь во Второй Бундеслиге занял лишь 13-е место.

Подопечные Алонсо ожидаемо доминировали, однако и андердоги давали отпор чемпиону. Во многом Байеру помог ранний гол Джаки. Экс-игрок Арсенала поразил ворота Кайзерслаутерна красивым дальним выстрелом из-за пределов площадки.

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Второй Кубок для Леверкузена

Во втором тайме игра выровнялась, однако не благодаря успехам "красных". Перед перерывом Коссуну подвел Байер, заработав вторую желтую карточку и оставив команду в меньшинстве. Однако леверкузенцы без проблем успокоили игру и довели ее до минимальной победы.

Видео гола Джаки:

Для Байера это лишь второй триумф в Кубке Германии. Впервые леверкузенцы подняли этот трофей над головой в 1993-м, после чего проиграли три финала за 30 лет (2002, 2009, 2020).

Кроме того, успех подопечных Алонсо подарил путевку в Лигу конференций для Хайденхайма. Прошлым летом команда впервые в истории вышла в элитный дивизион Германии и сразу же заняла восьмую строчку. Как оказалось, она подарила пропуск в еврокубки.