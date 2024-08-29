Вирченко остановился в шаге от "бронзы" в плавании на Паралимпиаде-2024

Финальные заплывы на Паралимпиаде-2024 в самом разгаре. Украинские пловцы оформили себе аж восемь финалов, двое из которых уже принесли нам первые награды.

Антон Коль и Анна Гонтарь завоевали серебряную и "бронзовую" награды соответственно. Коль выгрыз второе место в заплыве на 100 метров на спине в классе S1, а Гонтарь – на 50 метрах вольным стилем, сообщает 24 Канал.

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Пока без третьей медали Украины

Алексей Вирченко соревновался за медали на дистанции 100 метров баттерфляем. Для 23-летнего пловца из Полтавы это уже не первые Игры в карьере. В Токио Вирченко завоевал "серебро".

Украинец выступает в классе S10 и начал соревнования с третьей дорожки.

Юрий Вирченко остановился в шаге от бронзовой медали Паралимпиады-2024. Украинский пловец показал время 55.61 секунды.



Вирченко – четвертый на Паралимпиаде-2024 / Скриншот с официального сайта Игр