Антон Коль та Анна Гонтар здобули срібну та "бронзову" нагороди відповідно. Коль вигриз друге місце у запливі на 100 метрів на спині у класі S1, а Гонтар – на 50 метрах вільним стилем, повідомляє 24 Канал.

До теми Лік нагород відкрито: медалі України на Паралімпійських іграх у Парижі

Поки без третьої медалі України

Олексій Вірченко змагався за медалі на дистанції 100 метрів батерфляєм. Для 23-річного плавця із Полтави це вже не перші Ігри у кар'єрі. У Токіо Вірченко завоював "срібло".

Українець виступає у класі S10 та розпочав змагання із третьої доріжки.

Юрій Вірченко зупинився у кроці від бронзової медалі Паралімпіади-2024. Український плавець показав час 55.61 секунди.



Вірченко – четвертий на Паралімпіаді-2024 / Скриншот із офіційного сайту Ігор