16-летний Середа взял золото на чемпионате Европы по водным видам спорта: видео выступления

Алексей Середа второй раз за карьеру выиграл соревнования по прыжкам с 10-метровой вышки. В итоге Украина заняла третье место в медальном зачете.

Триумф 16-летнего парня

В Риме вчера, 21 августа, завершился чемпионат Европы по водным видам спорта. В финальный день украинцы смогли заработать еще две медали в своем зачете, пишет 24 канал.

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Главной нашей победой стала золотая медаль для Алексея Середы. 16-летний пловец выиграл соревнования по прыжкам с вышки (10 метров).

За свое выступление украинец получил 493,55 балла, что позволило опередить британцев Ноа Уильямса и Бена Катмора. Что интересно, в этой же дисциплине участвовал еще один украинец. Евгений Науменко с показателем 406,65 стал пятым.

Для Середы это уже вторая победа на чемпионатах Европы по водным видам спорта. В таком же соревновании Алексей торжествовал и в 2019 году.

Результаты соревнования по прыжкам с вышки:

Алексей Середа – 493,55 Ноа Уильямс – 459,00 Бен Катмор – 438,35

Бронза на двоих

Также не остались в воскресенье без медали Александр Горшковозов и Олег Колодий. Ребята удачно выступили в синхронных прыжках с трамплина (3 метра).

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Дуэт набрал 384,39 балла и занял третье место, завоевав бронзу. Впереди оказались только пары из Великобритании и Италии.

Результаты соревнования по синхронным прыжкам с трамплина:

Энтони Хардинг / Джек Ло – 412,83 Лоренцо Марсалья / Джованни Точчи – 387,51 Александр Горшковозов / Олег Колодий – 384,39

Итоги чемпионата Европы

На турнире в столице Италии спортсмены из Украины взяли 17 медалей. Из них – 10 золотых, шесть серебряных и одна бронзовая. Это позволило нашей команде завершить чемпионат на третьем месте в общем зачете.