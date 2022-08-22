16-летний Середа взял золото на чемпионате Европы по водным видам спорта: видео выступления
Алексей Середа второй раз за карьеру выиграл соревнования по прыжкам с 10-метровой вышки. В итоге Украина заняла третье место в медальном зачете.
Триумф 16-летнего парня
В Риме вчера, 21 августа, завершился чемпионат Европы по водным видам спорта. В финальный день украинцы смогли заработать еще две медали в своем зачете, пишет 24 канал.
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Главной нашей победой стала золотая медаль для Алексея Середы. 16-летний пловец выиграл соревнования по прыжкам с вышки (10 метров).
За свое выступление украинец получил 493,55 балла, что позволило опередить британцев Ноа Уильямса и Бена Катмора. Что интересно, в этой же дисциплине участвовал еще один украинец. Евгений Науменко с показателем 406,65 стал пятым.К сведению! Для Середы это уже вторая победа на чемпионатах Европы по водным видам спорта. В таком же соревновании Алексей торжествовал и в 2019 году.
Результаты соревнования по прыжкам с вышки:
- Алексей Середа – 493,55
- Ноа Уильямс – 459,00
- Бен Катмор – 438,35
Бронза на двоих
Также не остались в воскресенье без медали Александр Горшковозов и Олег Колодий. Ребята удачно выступили в синхронных прыжках с трамплина (3 метра).
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Дуэт набрал 384,39 балла и занял третье место, завоевав бронзу. Впереди оказались только пары из Великобритании и Италии.
Результаты соревнования по синхронным прыжкам с трамплина:
- Энтони Хардинг / Джек Ло – 412,83
- Лоренцо Марсалья / Джованни Точчи – 387,51
- Александр Горшковозов / Олег Колодий – 384,39
Итоги чемпионата Европы
На турнире в столице Италии спортсмены из Украины взяли 17 медалей. Из них – 10 золотых, шесть серебряных и одна бронзовая. Это позволило нашей команде завершить чемпионат на третьем месте в общем зачете.
|№
|СТРАНА
|ЗОЛОТО
|СЕРЕБРО
|Бронза
|ВСЕГО
|1
|Италия
|24
|24
|19
|67
|2
|Великобритания
|10
|8
|9
|27
|3
|Украина
|10
|6
|1
|17
|4
|Германия
|6
|2
|7
|15
|5
|Венгрия
|5
|8
|3
|16
|6
|Нидерланды
|6
|1
|6
|13
|7
|Швеция
|4
|2
|2
|8
|8
|Франция
|3
|8
|10
|21
|9
|Румыния
|3
|1
|0
|4
|10
|Швейцария
|1
|4
|0
|5