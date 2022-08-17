Федина: Нужно пожизненное отстранение
Украинская синхронистка Марта Федина, имеющая в своем активе 6 золотых медалей ЧЕ-2022, поделилась мнениями об отстранении россиян от мирового спорта.
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Спортсменка рассказала, что у нее есть чувство, что санкции против российских атлетов могут смягчить. Она подчеркнула, что FINA затягивала решение об отстранении представителей стран-агрессора.
"FINA – одна из последних спортивных международных организаций, отказавшая в участии россиянам и белорусам на соревнованиях. Во многих федерациях это сделали сразу, а FINA очень долго тянула с этим решением. Но мы все время им писали.
Наша тренер Светлана Саидова писала им письма, потому что она является членом FINA. Мы постоянно отмечали организацию в наших постах в инстаграмме. В итоге россиян таки отстранили. Не могу сказать, что мы очень сильно рады, потому что это такое событие, которое должно было произойти", – сказала синхронистка.
Синхронистка подчеркнула, что спортсменов из России нужно навсегда отстранить от международной арены.
Было очевидно, что их следует отстранить от всех соревнований. И я считаю, что не в год, а на всю жизнь. Что они делают с нашей страной, людьми семьями, детьми, я не представляю… Это очень слабое наказание – нужно пожизненное отстранение, по моему мнению,
– заявила Федина.
Триумфальное выступление украинских синхронисток в Риме
Украинки выиграли 8 золотых наград и победили в медальном зачете.
Все медали украинок:
- Команда: техническая программа – "золото"
- Команда: произвольная программа – "золото"
- Команда: гайлайт – "золото"
- Команда: комбинация – "золото"
- Соло (женщины): Марта Федина – техническая программа – "золото"
- Соло (женщины): Марта Федина – произвольная программа – "золото"
- Дуэт (женщины): Марина и Владислава Алексеивы – техническая программа – "золото"
- Дуэт (женщины): Марина и Владислава Алексеи – произвольная программа – "золото"