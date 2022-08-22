Тріумф 16-річного хлопця

В Римі вчора, 21 серпня, завершився чемпіонат Європи з водних видів спорту. У фінальний день українці змогли заробити ще дві медалі у свій залік, пише 24 канал.

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Головною нашою звитягою стала золота медаль для Олексія Середи. 16-річний плавець виграв змагання зі стрибків з вишки (10 метрів).

За свій виступ українець отримав 493,55 бала, що дозволило йому випередити британців Ноа Вільямса та Бена Катмора. Що цікаво, в цій же дисципліні брав участь ще один українець. Євген Науменко з показником 406,65 став п'ятим.