Тріумф 16-річного хлопця
В Римі вчора, 21 серпня, завершився чемпіонат Європи з водних видів спорту. У фінальний день українці змогли заробити ще дві медалі у свій залік, пише 24 канал.
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Головною нашою звитягою стала золота медаль для Олексія Середи. 16-річний плавець виграв змагання зі стрибків з вишки (10 метрів).
За свій виступ українець отримав 493,55 бала, що дозволило йому випередити британців Ноа Вільямса та Бена Катмора. Що цікаво, в цій же дисципліні брав участь ще один українець. Євген Науменко з показником 406,65 став п'ятим.
До відома! Для Середи це вже друга перемога на чемпіонатах Європи з водних видів спорту. У такому ж змаганні Олексій тріумфував і у 2019 році.
Результати змагання зі стрибків з вишки: Олексій Середа – 493,55 Ноа Вільямс – 459,00 Бен Катмор – 438,35 Бронза на двох
Також не залишились у неділю без медалі Олександр Горшковозов та Олег Колодій. Хлопці вдало виступили у синхронних стрибках з трампліна (3 метри).
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Дует набрав 384,39 бала і посів третє місце, завоювавши бронзу. Попереду опинились лише пари із Великої Британії та Італії.
Результати змагання із синхронних стрибків з трампліна: Ентоні Хардінг / Джек Ло – 412,83 Лоренцо Марсалья / Джованні Точчі – 387,51 Олександр Горшковозов / Олег Колодій – 384,39 Підсумки чемпіонату Європи
На турнірі в столиці Італії спортсмени з України взяли аж 17 медалей. З них – 10 золотих, шість срібних та одна бронзова. Це дозволило нашій команді завершити чемпіонат на третьому місці в загальному заліку.
№ КРАЇНА ЗОЛОТО СРІБЛО БРОНЗА ВСЬОГО 1 Італія 24 24 19 67 2 Велика Британія 10 8 9 27 3 Україна 10 6 1 17 4 Німеччина 6 2 7 15 5 Угорщина 5 8 3 16 6 Нідерланди 6 1 6 13 7 Швеція 4 2 2 8 8 Франція 3 8 10 21 9 Румунія 3 1 0 4 10 Швейцарія 1 4 0 5