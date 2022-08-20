София Лыскун и Ксения Байло стали серебряными призёрами в соревнованиях синхронных пар на вышке 10 метров.

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Наши спортсменки набрали сумму за пять прыжков 298,86 балла, уступив только представительницам Великобритании, которые получили на 4,74 балла больше.

Отметим, что для Лискун – это уже третья медаль на чемпионате Европы этого года, для Байло – вторая.

В то же время девушки улучшили свой результат. На прошлогоднем континентальном первенстве украинки стали бронзовыми призерами.

Для сборной Украины по прыжкам в воду это уже пятая награда на чемпионате Европы по водным видам спорта. И все пять – серебряных.