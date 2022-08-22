Триумф 16-летнего парня
В Риме вчера, 21 августа, завершился чемпионат Европы по водным видам спорта. В финальный день украинцы смогли заработать еще две медали в своем зачете, пишет 24 канал.
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Главной нашей победой стала золотая медаль для Алексея Середы. 16-летний пловец выиграл соревнования по прыжкам с вышки (10 метров).
За свое выступление украинец получил 493,55 балла, что позволило опередить британцев Ноа Уильямса и Бена Катмора. Что интересно, в этой же дисциплине участвовал еще один украинец. Евгений Науменко с показателем 406,65 стал пятым.
К сведению! Для Середы это уже вторая победа на чемпионатах Европы по водным видам спорта. В таком же соревновании Алексей торжествовал и в 2019 году.
Результаты соревнования по прыжкам с вышки: Алексей Середа – 493,55 Ноа Уильямс – 459,00 Бен Катмор – 438,35 Бронза на двоих
Также не остались в воскресенье без медали Александр Горшковозов и Олег Колодий. Ребята удачно выступили в синхронных прыжках с трамплина (3 метра).
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Дуэт набрал 384,39 балла и занял третье место, завоевав бронзу. Впереди оказались только пары из Великобритании и Италии.
Результаты соревнования по синхронным прыжкам с трамплина: Энтони Хардинг / Джек Ло – 412,83 Лоренцо Марсалья / Джованни Точчи – 387,51 Александр Горшковозов / Олег Колодий – 384,39 Итоги чемпионата Европы
На турнире в столице Италии спортсмены из Украины взяли 17 медалей. Из них – 10 золотых, шесть серебряных и одна бронзовая. Это позволило нашей команде завершить чемпионат на третьем месте в общем зачете.
№ СТРАНА ЗОЛОТО СЕРЕБРО Бронза ВСЕГО 1 Италия 24 24 19 67 2 Великобритания 10 8 9 27 3 Украина 10 6 1 17 4 Германия 6 2 7 15 5 Венгрия 5 8 3 16 6 Нидерланды 6 1 6 13 7 Швеция 4 2 2 8 8 Франция 3 8 10 21 9 Румыния 3 1 0 4 10 Швейцария 1 4 0 5