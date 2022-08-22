Триумф 16-летнего парня

В Риме вчера, 21 августа, завершился чемпионат Европы по водным видам спорта. В финальный день украинцы смогли заработать еще две медали в своем зачете, пишет 24 канал.

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Главной нашей победой стала золотая медаль для Алексея Середы. 16-летний пловец выиграл соревнования по прыжкам с вышки (10 метров).

За свое выступление украинец получил 493,55 балла, что позволило опередить британцев Ноа Уильямса и Бена Катмора. Что интересно, в этой же дисциплине участвовал еще один украинец. Евгений Науменко с показателем 406,65 стал пятым.