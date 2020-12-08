Украинский баскетболист Алексей Лень следующий сезон проведет в команде Торонто Рэпторс. Он уже выбрал новый номер в команде.

Напомним, Лень подписал контракт на один год с Торонто. В новой команде он будет выступать под другим номером, чем до этого.

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В инстаграме Лень выложил видео и фото с фотосессии в форме Торонто. На ней он красуется в футболке с номером 27.

Добавим, что Торонто станет четвертым клубом в карьере Алексея Леня. Начинал он в Финикс Санз, где у него был номер 21. В Атланта Хоукс и Сакраменто Кингз он выступал под номером 25.

При этом на сайте Торонто Лень пока указан под номером 25 и в форме Сакраменто. Но под этим же номером в Торонто выступает Крис Буше.