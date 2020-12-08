Український баскетболіст Олексій Лень наступний сезон проведе в команді Торонто Репторс. Він вже обрав новий номер в команді.

Нагадаємо, Лень підписав контракт на один рік з Торонто. В новій команді він буде виступати під іншим номером, аніж до цього.

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В інстаграмі Лень виклав відео та фото з фотосесії в формі Торонто. На ній він красується у футболці з номером 27.

Додамо, що Торонто стане четвертим клубом в кар'єрі Олексія Леня. Розпочинав він у Фінікс Санс, де в нього був номер 21. У Атланта Хоукс та Сакраменто Кінгз він виступав під номером 25.

При цьому на сайті Торонто Лень поки вказаний під номером 25 і у формі Сакраменто. Але під цим же номером в Торонто виступає Кріс Буше.