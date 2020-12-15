Украинский центровой Алексей Лень провел свой второй матч в составе Торонто. Рэпторс в предсезонном поединке победили Шарлотт Хорнетс – 112:109.

Суммарно 27-летний украинец провел на площадке более 11-ти минут, пишет 24 канал.

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Алексей Лень, выйдя на замену, записал в актив 4 очка (2/2 двухочковых, 0/1 штрафных) и 3 подбора (2 в нападении) при 1 потере и 2 фола за 12 минут.

К слову. Несколько дней назад Алексей дебютировал за Торонто в предсезонном матче все с тем же Шарлотт. Он набрал три очка, а Репторс победили.

19 декабря Торонто в заключительной игре предсезонки будет играть с Майами Хит, а 24 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА будет противостоять Нью-Орлеан Пеликанс.

Торонто – Шарлотт Хорнетс видеообзор

Лень перешел в Торонто: что известно

Лень стал игроком Торонто перед началом сезона 2020/21, подписав годовой контракт с зарплатой в 2,3 миллиона долларов. В прошлом сезоне он выступал за Сакраменто Кингз.