Український центровий Олексій Лень провів свій другий матч в складі Торонто. Репторс в передсезонному поєдинку перемогли Шарлотт Хорнетс – 112:109.

Сумарно 27-річний українець провів на майданчику більше 11-ти хвилин, пише 24 канал.

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Олексій Лень, вийшовши на заміну, записав в актив 4 очки (2/2 двоочкових, 0/1 штрафних) і 3 підбирання (2 в нападі) при 1 втрати і 2 фоли за 12 хвилин.

До слова. Кілька днів тому Олексій дебютував за Торонто в передсезонному матчі все з тим же Шарлотт. Він набрав три очки, а Репторс перемогли.

19 грудня Торонто в заключній грі предсезонки гратиме з Маямі Хіт, а 24 грудня в рамках регулярного чемпіонату НБА буде протистояти Нью-Орлеан Пеліканс.

Торонто – Шарлотт Хорнетс відеоогляд

Лень перейшов у Торонто: що відомо

Лень став гравцем Торонто перед початком сезону 2020/21, підписавши річний контракт із зарплатнею в 2,3 мільйона доларів. У минулому сезоні він виступав за Сакраменто Кінгз.