Олексій Лень провів другий матч у складі нового клубу НБА
Український центровий Олексій Лень провів свій другий матч в складі Торонто. Репторс в передсезонному поєдинку перемогли Шарлотт Хорнетс – 112:109.
Сумарно 27-річний українець провів на майданчику більше 11-ти хвилин, пише 24 канал.
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Олексій Лень, вийшовши на заміну, записав в актив 4 очки (2/2 двоочкових, 0/1 штрафних) і 3 підбирання (2 в нападі) при 1 втрати і 2 фоли за 12 хвилин.
19 грудня Торонто в заключній грі предсезонки гратиме з Маямі Хіт, а 24 грудня в рамках регулярного чемпіонату НБА буде протистояти Нью-Орлеан Пеліканс.
Торонто – Шарлотт Хорнетс відеоогляд
Лень перейшов у Торонто: що відомо
Лень став гравцем Торонто перед початком сезону 2020/21, підписавши річний контракт із зарплатнею в 2,3 мільйона доларів. У минулому сезоні він виступав за Сакраменто Кінгз.
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