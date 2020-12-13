Украинский баскетболист Лень дебютировал за Торонто в предсезонном матче: видео
В НБА состоялись очередные предсезонные матчи. Украинский бигмен Алексей Лень провел первую игру за Торонто.
Торонто Рэпторс на выезде обыграли Шарлотт Хорнетс (111:100). Дебютный матч за Рэпторс провел Лень, пишет 24 канал.
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Украинский центровой сыграл 9 минут, за это время украинец набрал 3 очка (3-6 штрафные), сделал 3 подбора, 2 перехвата и 1 блок-шот.
Торонто Рэпторс – Шарлотт Хорнетс: видеообзор
Карьера Алексея Леня в NBA
До подписания соглашения с Торонто Лень сменил три клуба в NBA. Свою заокеанскую карьеру он начал в Финикс Санс, где провел аж 5 сезонов.
После этого он выступал за Атланту Хуокс и Сакраменто Кингз. Всего в составе трех клубов украинский центровой провел 467 поединков.
В прошлом сезоне Алексей с 55 матчами лишь в 12 случаях выходил в стартовой пятерке.
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