В НБА состоялись очередные предсезонные матчи. Украинский бигмен Алексей Лень провел первую игру за Торонто.

Торонто Рэпторс на выезде обыграли Шарлотт Хорнетс (111:100). Дебютный матч за Рэпторс провел Лень, пишет 24 канал.

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Украинский центровой сыграл 9 минут, за это время украинец набрал 3 очка (3-6 штрафные), сделал 3 подбора, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Торонто Рэпторс – Шарлотт Хорнетс: видеообзор

Карьера Алексея Леня в NBA

До подписания соглашения с Торонто Лень сменил три клуба в NBA. Свою заокеанскую карьеру он начал в Финикс Санс, где провел аж 5 сезонов.

После этого он выступал за Атланту Хуокс и Сакраменто Кингз. Всего в составе трех клубов украинский центровой провел 467 поединков.

В прошлом сезоне Алексей с 55 матчами лишь в 12 случаях выходил в стартовой пятерке.