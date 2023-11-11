Александрия – Верес 1:0

Гол: Беззера, 84.

В эти выходные в УПЛ проходят матчи 14 тура сезона 2023-2024. В последней игре субботы встретились между собой аутсайдеры турнирной таблицы – Александрия принимала Верес, пишет 24 канал.

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Обе команды находятся в кризисе. Ровенчане имеют только одну победу в этом сезоне, тогда как подопечные Ротаня не выигрывали с начала августа – 11 матчей подряд.

Впрочем, в игре против Вереса эта серия Александрия подошла к завершению. Хозяева залитого дождем стадиона "Ника" контролировали игру и могли выходить вперед еще в первом тайме, но Джевани не реализовал пенальти.

Победу для "аграриев" помог вырвать другой бразилец Беззера, как раз заменивший неудачника первой половины встречи. Под занавес игры Жуан удачно отозвался на подачу Шулянского и в упор головой пробил Когута.

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Такой долгожданный триумф позволил Александрии догнать Оболонь и ЛНЗ и по дополнительным показателям покинуть зону переходных матчей (12 место). Вереск же наоборот еще больше застрял в зоне вылета – 15 строчка и пять очков отставания от спасительного места.

Видеообзор матча Александрия – Верес: