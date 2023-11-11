Полесье – Металлист 1925 – 2:1
Голы: Шастал (64), Грицук (83, пенальти) – Юсов (14)
В Житомире состоялся матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местное Полесье принимало харьковский Металлист 1925. Команда Юрия Калитвинцева после первого тайма уступала в счете 0:1, однако все же сумела вырвать три важных зачетных балла, пишет 24 Канал.
Читайте также: Экс-динамовцы принесли победу Колосу над кризисным Минаем: видеообзор матча 14 тура УПЛ
Житомиряне стали лидерами чемпионата
В первом тайме гости вели в счете благодаря голу Дмитрия Юсова. После перерыва Полесье ответило точными ударами Дмитрия Шастала и Василия Грицука. Последний отличился после точного удара с 11-метровой отметки.
Благодаря этой победе житомирский клуб стал единоличным лидером УПЛ, однако Кривбасс, Днепр-1 и Шахтер сыграли меньше матчей. В воскресенье в 14-м туре Кривбасс будет принимать киевское Динамо, а Шахтер и Днепр-1 сыграют между собой.
Видеообзор матча Полесье – Металлист 1925