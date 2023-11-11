Полесье – Металлист 1925 – 2:1

Голы: Шастал (64), Грицук (83, пенальти) – Юсов (14)

В Житомире состоялся матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местное Полесье принимало харьковский Металлист 1925. Команда Юрия Калитвинцева после первого тайма уступала в счете 0:1, однако все же сумела вырвать три важных зачетных балла, пишет 24 Канал.

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Житомиряне стали лидерами чемпионата

В первом тайме гости вели в счете благодаря голу Дмитрия Юсова. После перерыва Полесье ответило точными ударами Дмитрия Шастала и Василия Грицука. Последний отличился после точного удара с 11-метровой отметки.

Благодаря этой победе житомирский клуб стал единоличным лидером УПЛ, однако Кривбасс, Днепр-1 и Шахтер сыграли меньше матчей. В воскресенье в 14-м туре Кривбасс будет принимать киевское Динамо, а Шахтер и Днепр-1 сыграют между собой.

Интересно. Полесье продлило свою беспроигрышную серию до семи поединков кряду. Для Металлиста 1925, занимающего 10-ю строчку турнирной таблицы, это уже шестое поражение в этом чемпионате.

Видеообзор матча Полесье – Металлист 1925