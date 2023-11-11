Оболонь – Ворскла – 0:1

Гол: Степанюк, 67 (пенальти).

В Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" прошел матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местная Оболонь принимала полтавскую Ворсклу. Судьбу трех очков решил пенальти, который гости заработали на экваторе второго тайма, пишет 24 Канал.

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Степанюк принес Ворскле победу над Оболонью

Автором единственного гола в поединке стал нападающий полтавского клуба Руслан Степанюк, на 67-й минуте реализовавший 11-метровый удар. Для 31-летнего форварда это седьмой гол в 18 встречах этого сезона.

Благодаря этой победе Металлист 1925, набрав 15 очков, поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы чемпионата УПЛ. Оболонь с 13-ю баллами опустилась на 13-ю строчку.

Добавим. В следующем 15 туре обе команды будут играть на выезде. Металлист 1925 будет играть в Ровно против Вереса, а Оболонь приедет в гости в Александрию.

Видеообзор матча Оболонь – Ворскла