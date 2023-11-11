Олександрія – Верес 1:0

Гол: Беззера, 84.

Цими вихідними в УПЛ проходять матчі 14 туру сезону 2023-2024. В останній грі суботи зустрілись між собою аутсайдери турнірної таблиці – Олександрія приймала Верес, пише 24 канал.

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Обидві команди знаходяться у кризі. Рівненці мають лише одну перемогу у цьому сезоні, тоді як підопічні Ротаня не вигравали аж з початку серпня – 11 матчів поспіль.

Втім у грі проти Вереса ця серія Олександрія підійшла до завершення. Господарі залитого дощем стадіону "Ніка" контролювали гру і могли виходити вперед ще у першому таймі, але Джевані не реалізував пенальті.

Перемогу для "аграріїв" допоміг вирвати інший бразилець Беззера, який як раз замінив невдаху першої половини зустрічі. Під завісу гри Жуан вдало відгукнувся на подачу Шулянського та впритул головою пробив Когута.

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Такий довгоочікуваний тріумф дозволив Олександрії наздогнати Оболонь та ЛНЗ та за додатковими показниками залишити зону перехідних матчів (12 місце). Верес же навпаки ще більше застряг у зоні вильоту – 15 сходинка та п'ять очок відставання від рятівного місця.

ВІдеоогляд матчу Олександрія – Верес: