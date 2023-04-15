Металіст 1925 – Олександрія 0:0

Цими вихідними в УПЛ проходять матчі 21 туру. В останній грі суботи борець за єврокубки Олександрія зустрілась із середняком Металістом 1925 в Ковалівці, пише 24 канал.

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Підопічні Ротаня до цього зіграли 5 разів внічию у шести матчах цього року. І почалась ця серія як раз з матчу проти харків'ян, з яким ще в лютому зіграли з рахнком 3:3.

Цього разу поєдинок вийшов менш насиченим. Олександрія володіла ініціативою, частіше била по воротах. Але цього не було достатньо для голу.

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Підопічні ж Едмара на початку другого тайму втратили свого лідера Вачіберадзе, якому Сігеєв відмашкою зламав щелепу. Втім заміни як харків'ян, так і "аграріїв" на результат не вплинули – 0:0.

Олександрія залишається в єврокубковій зоні на п'ятому місці, маючи три бали переваги над Колосом та матч в запасі. У свою чергу команда Едмара віддаляється від зони вильоту на два бали, підіймаючись на 9 сходинку.

Варто знати. У наступному турі Металіст 1925 зіграє на виїзді проти Львова, тоді як Олександрія прийме сусідів по області Інгулець.