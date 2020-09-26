Хорватский тренер Игорь Йовичевич 26 сентября неудачно дебютировал во главе "Днепра-1". В рамках 4 тура чемпионата Украины "Днепр-1" проиграл "Александрии".

Александрия – Днепр-1 4:1

Голы: Безбородько, 3, Третьяков, 37, Сваток, 60, Лучкевич, 68 – Адамюк, 78

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Ход разгромного поединка

Хозяева поля уже на третьей минуте игры открыли счет, сообщает 24 канал. Безбородко укротил мяч в штрафной и, не встретив сопротивления соперника, выстрелил в угол – 1:0.

Через три минуты днепряне могли "гореть" 2: 0. Третьяков опередил Дугласа и пробил из пределов штрафной. Вингер целился в верхний угол, но Сарнавский совершил прекрасное спасение. На подборе был Ситало, но его удар низом не составил проблем для голкипера гостей.

Очень быстро автор первого гола в матче Денис Бозбородько покинул поле: футболист получил травму и не смог продолжить игру.

Устименко, заменивший Безбородько, почти сразу получил шанс отличиться. "Александрия" сбежала в контратаку и Денис оказался на ударной ссуде. Форвард нанес дальний удар, но мяч пролетел мимо ворот.

"Александрия" несколько сбавила обороты, однако от этого моментов у днепрян не стало больше. Под занавес первого тайма хозяева в спорном моменте заработали штрафной.

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Удар с отметки изысканно исполнил Максим Третьяков: игрок Александрии перекинул стенку и попал в угол ворот Сарнавского – 2:0.

Сразу после перерыва увеличить преимущество "Александрии" мог Устименко. Форвард хозяев продавил в штрафной Сватка и пробил мимо ворот. Первый момент днепрян возник на 56 минуте и несколько спонтанно.

Дубинчак сделал навес с левого фланга и мяч едва не залетел под перекладину. "Александрия" почти сразу ответила результативно. После навеса в штрафную Банада попал в стойку. Первым на добивании был Лучкевич и мяч после его выстрела попал в Сватка и залетел в ворота.

На 68-й минуте Лучкевич сделал счет неприличным. Ситало перед штрафной сбросил на Валерия, который укротил мяч, сделал несколько шагов и выстрелил мощным ударом в угол – 4:0.

Через 10 минут днепряне забили гол престижа. Цуриков прострелил с левого фланга на Адамюка, который укротил мяч перед штрафной. Защитник пробил из-под защитника точно в угол и отыграл один мяч.

В итоге матч завершился со счетом 4:1.

"Днепр-1" потерпел уже третье поражение в сезоне-2020/2021. Команда с одним баллом занимает предпоследнюю строчку. Зато "Александрия" по крайней мере временно поднялась на 4-ю позицию.

Александрия – Днепр-1 видеообзор

Турнирная таблица УПЛ