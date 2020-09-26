Хорватський тренер Ігор Йовічевіч 26 вересня невдало дебютував на чолі "Дніпра-1". У рамках 4 туру чемпіонату України "Дніпро-1" програв "Олександрії".

Олександрія – Дніпро-1 4:1

Голи: Безбородько, 3, Третьяков, 37, Сваток, 60, Лучкевич, 68 – Адамюк, 78

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Хід розгромного поєдинку

Господарі поля уже на третій хвилині гри відкрили рахунок, повідомляє 24 канал. Безбородько приборкав м'яч у штрафному і, не зустрівши опору суперника, вистрілив у кут – 1:0.

Через три хвилини дніпряни могли "горіти" 2:0. Третьяков випередив Дугласа та пробив з меж штрафного. Вінгер цілив у верхній кут, але Сарнавський здійснив прекрасний порятунок. На підбиранні був Сітало, але його удар низом не склав проблем для голкіпера гостей.

Дуже швидко автор першого голу в матчі Денис Бозбородько покинув поле: футболіст зазнав травми і не зміг продовжити гру.

Устименко, який замінив Безбородька, майже відразу отримав шанс відзначитися. "Олександрія" втекла в контратаку й Денис опинився на ударній позиці. Форвард завдав дальнього удару, але м'яч пролетів повз ворота.

"Олександрія" дещо зменшила оберти, однак від цього моментів у дніпрян не побільшало. Під завісу першого тайму господарі у суперечливому моменті заробили штрафний.

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Удар з позначки вишукано виконав Максим Третьяков: гравець Олександрії перекинув стінку та поцілив у кут воріт Сарнавського – 2:0.

Відразу по перерві збільшити перевагу "Олександрії" міг Устименко. Форвард господарів протиснув у штрафному Сватка та пробив повз ворота. Перший моменту дніпрян виник на 56 хвилині і дещо спонтанно.

Дубінчак зробив навіс з лівого флангу і м'яч ледь не залетів під поперечину. "Олександрія" майже відразу відповіла результативно. Після навісу у штрафний Банада влучив у стійку. Першим на добиванні був Лучкевич і м'яч після його пострілу влучив у Сватка та залетів у ворота.

На 68-й хвилині Лучкевич зробив рахунок непристойним. Сітало перед штрафним скинув на Валерія, який приборкав м'яч, зробив декілька кроків та вистрілив потужним ударом в кут – 4:0.

Через 10 хвилин дніпряни забили гол престижу. Цуріков прострілив з лівого флангу на Адамюка, який приборкав м'яч перед штрафним. Оборонець пробив з-під захисника точно в кут і відіграв один м'яч.

У підсумку матч завершився з рахунком 4:1.

"Дніпро-1" зазнав уже третьої поразки в сезоні-2020/2021. Команда з одним балом посідає передостанню сходинку. Натомість "Олександрія" принаймні тимчасово піднялася на 4-у позицію.

Олександрія – Дніпро-1 відеоогляд

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