Полтавская "Ворскла" 26-го сентября принимала "Мариуполь" в рамках 4 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Полтаве завершился сухой ничьей.

Ворскла – Мариуполь 0:0

Удаление: Петерман, 90+5 (Мариуполь)

Смотрите также "Динамо" на классе разгромило "Минай": видео

Ход игры

Со старта матча "Мариуполь" предложил "Ворскле" высокий темп игры, сообщает 24 канал. "Азовцы" высоко встречали соперника и доминировали на футбольном поле.

Однако действительно голевых моментов возле ворот Резника не было. "Ворскле" ближе к середине тайма удалось отвести игру от своих ворот, но возле ворот Гальчука угрозы гола тоже не было.

Ожесточенная борьба и быстрый футбол проходили под аккомпанемент полтавских болельщиков, которые гнали своих любимцев вперед.

Сразу на старте второго тайма "Мариуполь" наиграл на стопроцентный момент. Бондаренко классно протащил мяч и отдал на ход Сикану. Даниил не успел на рандеву с Резником и голкипер накрыл мяч своим телом и не позволил Сикану размочить нули на табло.

К середине второго тайма счет в дальнейшем держался ничейным: "азовцы" территориально преобладали и пытались расшатать оборону соперника. "Ворскла" не могла провести позиционную атаку, ведь сразу сталкивалась с агрессивным прессингом.

На 75-й минуте Пердута мог вырвать горожанам победу. Игорь с разворота нанес удар из пределов штрафной, но Гальчук не позволил мячу залететь в "девятку" – эффектный сейв голкипера.

Опасный момент добавил уверенности команде Юрия Максимова и "Ворскла" начала играть с позиции силы. Теперь уже гостям пришлось играть на отбой.

На 90-й минуте Пердута снова разрядил свою пушку, но пробил выше ворот. В компенсированное время "Мариуполь" остался в меньшинстве, но это не помогло "Ворскле". В итоге поединок завершился без голов.

После матча с "Мариуполем" у полтавской команды 10 очков, как и у "Динамо". Киевляне занимают первое место в турнирной таблице, опережая "Ворсклу" по дополнительным показателям.

Ворскла – Мариуполь видеообзор

Турнирная таблица УПЛ