Вингер Динамо привлек внимание клуба-середняка чемпионата Франции. Команда надеется на усиление.
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Французский клуб проявляет активный интерес к Назару Волошину
Хавбек Динамо попал в шорт-лист Страсбура на летнее усиление команды.
На контракте у французского клуба уже находится один украинец – Эдуард Соболь, который сейчас выступает на правах аренды за бельгийский Генк.
Страсбур занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 33 балла. За последние 5 матчей команда имеет 2 победы, 1 поражение и 2 раза сыграли в ничью.
Динамо держится на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ. Киевляне сейчас имеют 45 очков, отставая от лидера на 4 балла. 13 апреля Динамо сыграет на выезде с Александрией. Матч начнется в 15:30.
Карьера Назара Волошина: главное
- Начал карьеру в Металлисте, но впоследствии перешел в академию Динамо.
- Выступал в молодежном чемпионате Украины, но так и не дебютировал за основной состав киевлян.
- В 2022 году на правах аренды перешел в Кривбасс. Дебютировал за криворожскую команду в матче против Колоса, состоявшемся 23 августа 2022 года.
- В 2023 году вернулся в Динамо и продлил контракт с киевской командой до 2027 года.