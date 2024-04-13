Олександрія – Динамо 0:1

Гол: Бражко, 64.

Цими вихідними в чемпіонаті України проходять зустрічі 24 туру УПЛ. На суботу була винесена гра за участю київського Динамо, яке відправилось в гості до Олександрії, пише 24 канал.

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Важкий виїзд Динамо

Кияни виграли шість останніх очних зустрічей проти "аграріїв", але цей виїзд обіцяв проблеми для Динамо. Матч виявився рваним через повітряні тривоги на Кіровоградщині.

Зустріч зупиняли двічі. Перед перервою "біло-сині" залишились у меншості, команду підвів Волошин. Вінгер заробив дві жовті картки за три хвилини.

Тим не менше, ігрова перевага залишалась за киянами і їм вдалось відкрити рахунок одразу після другої паузи. Бражко поборовся у центрі поля за м'яч та віддав на партнера.

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Зрештою снаряд повернувся до Володимира після рикошету від опонента і той прошив воротаря господарів. Як виявилось, це був єдиний гол у грі. Пізніше відзначився ще і Шапаренко, але м'яч скасували через офсайд.

Таким чином Динамо продовжує гонитву за Шахтарем у боротьбі за чемпіонство. Відстань між нашими грандами становить один бал на користь донеччан, але у команди Пушича є зустріч в запасі.