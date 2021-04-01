Александрия начала продажу билетов на матч 20 тура УПЛ против Динамо. В Кировоградской области сейчас оранжевая зона карантина.

Билеты можно купить онлайн или в кассе стадиона "Ника", но только в день матча – 4 апреля.

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Цена – 40 гривен. Сезонные абонементы уже недействительны. Матч начнется в 19:30.

Александрия – Динамо: перед матчем