Матч Александрия – Динамо проведут со зрителями: где приобрести билеты
Александрия начала продажу билетов на матч 20 тура УПЛ против Динамо. В Кировоградской области сейчас оранжевая зона карантина.
Источник:ФК Олександрия
Билеты можно купить онлайн или в кассе стадиона "Ника", но только в день матча – 4 апреля.
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Цена – 40 гривен. Сезонные абонементы уже недействительны. Матч начнется в 19:30.
Александрия – Динамо: перед матчем
- Киевляне уверенно лидируют в турнирной таблице. У них 47 очков. Александрия – середняк текущего сезона. Команда занимает 7-ю строчку, имея в активе 26 пунктов. Команда вряд ли имеет шансы побороться за медали и практически обезопасила себя от вылета в низший дивизион.
- Киевляне достаточно уверенно проводят последние матчи в турнире. Четыре матча подряд им удавалось завершить в свою пользу, причем три с крупным счетом.
- Основной и, пожалуй, единственный конкурент киевлян в борьбе за чемпионство, донецкий Шахтер встретится в гостях с полтавской Ворсклой.
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