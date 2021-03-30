Шахтер – Динамо: утвердили дату и время проведения матча
В 22-м туре УПЛ состоится украинское "эль-классико" – Шахтер сыграет против Динамо. В УПЛ утвердили дату и время этого матча.
Источник:УПЛ
Матч Шахтер – Динамо состоится в субботу, 17 апреля. Начало матча в 19:30. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", который в этом сезоне является домашней ареной "горняков",
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Еще одним интересным матчем 22 тура УПЛ станет игра между луганской Зарей и полтавской Ворсклой. Обе команды ведут борьбу за третье место в турнирной таблице, которая может позволить попасть в групповой этап Лиги Европы напрямую.
В целом 22-й тур УПЛ будет проходить в течение трех дней – с пятницы, 16 апреля, и до воскресенья, 18 апреля. На этот раз трансляторы добились того, чтобы матчи не накладывались.
Даты и время матчей 22 тура УПЛ
16 апреля, пятница
- 17:00. Львов – Александрия
17 апреля, суббота
- 14:00. Минай – Десна
- 17:00. Ворскла – Заря
- 19:30. Шахтер – Динамо
18 апреля, воскресенье
- 14:00. Ингулец – Рух
- 17:00. Мариуполь – Олимпик
- 19:30. Колос – Днепр-1
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