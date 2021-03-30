В 22-м туре УПЛ состоится украинское "эль-классико" – Шахтер сыграет против Динамо. В УПЛ утвердили дату и время этого матча.

Матч Шахтер – Динамо состоится в субботу, 17 апреля. Начало матча в 19:30. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", который в этом сезоне является домашней ареной "горняков",

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Добавим, что Шахтер начал продажу билетов на этот матч еще 24 апреля, когда дата и время начала матча еще не были официально утверждены УПЛ. Кроме того, неизвестно, состоится ли этот матч в присутствии болельщиков из-за эпидемиологической ситуации в Киеве.

Еще одним интересным матчем 22 тура УПЛ станет игра между луганской Зарей и полтавской Ворсклой. Обе команды ведут борьбу за третье место в турнирной таблице, которая может позволить попасть в групповой этап Лиги Европы напрямую.

В целом 22-й тур УПЛ будет проходить в течение трех дней – с пятницы, 16 апреля, и до воскресенья, 18 апреля. На этот раз трансляторы добились того, чтобы матчи не накладывались.

Даты и время матчей 22 тура УПЛ

16 апреля, пятница

17:00. Львов – Александрия

17 апреля, суббота

14:00. Минай – Десна

17:00. Ворскла – Заря

19:30. Шахтер – Динамо

18 апреля, воскресенье