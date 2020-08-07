"Сорри, Зинченко больше не холостяк": украинец тайно женился на Владе Седан – фото
Футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко женился на Владе Седан. Расписалась пара еще 12 марта в британском посольстве и держала это в тайне.
Об этом рассказала сама Влада Щеглова, более известная как Седан, на своем Youtube-канале.
Смотрите также: Зинченко принял участие в представлении новой формы "Манчестер Сити" фото и видео
"Четыре месяца назад я стала женой, а Зинченко уже не холостяк. Произошло это 12 марта. Мы планировали совсем другую дату, но карантин и здесь внес свои коррективы", – рассказала Влада.
По ее словам, в Лондон успела прилететь только мама Саши, поэтому они втроем и присутствовали на росписи. А вот торжественная церемония запланирована 24 августа в Киеве.
Александр Зинченко и Влада Седан поженились / Фото: Скріншот
Свадьба Зинченко и Седан
- Добавим, что Александр Зинченко сделал предложение руки и сердца Владе Седан в октябре прошлого года. Сделал он это на НСК "Олимпийский" в Киеве. Пару с помолвкой поздравили и в клубе Зинченко "Манчестер Сити".
- Пара собиралась назначить свадьбу на окончании сезона, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в их планы.