Футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко женился на Владе Седан. Расписалась пара еще 12 марта в британском посольстве и держала это в тайне.

Об этом рассказала сама Влада Щеглова, более известная как Седан, на своем Youtube-канале.

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"Четыре месяца назад я стала женой, а Зинченко уже не холостяк. Произошло это 12 марта. Мы планировали совсем другую дату, но карантин и здесь внес свои коррективы", – рассказала Влада.

По ее словам, в Лондон успела прилететь только мама Саши, поэтому они втроем и присутствовали на росписи. А вот торжественная церемония запланирована 24 августа в Киеве.



Александр Зинченко и Влада Седан поженились / Фото: Скріншот

Свадьба Зинченко и Седан