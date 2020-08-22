Александр Зинченко завершил сезон и находится в небольшом отпуске перед началом следующего. Вместе со своей супругой Владой Седан футболист вернулся в Украину.

В жизни Зинченко произошло знаковое событие. Универсал из "Манчестер Сити" стал крестным отцом для годовалой Марии – дочери защитника "Шахтера" Николая Матвиенко. Крестины состоялись в Киеве.

Смотрите также: Это зашквар: Влада Седан наехала на Гвардиолу и обвинила в поражении "Мансити" в Лиге чемпионов

"Теперь у меня есть дочь! Крестная дочь!"- написал Зинченко в Instagram.

Крестной мамой для девочки Марии Матвиенко и, соответственно, кумой для Александра Зинченко стала очаровательная блондинка - Кристина Танкьковська. Это жена игрока "Шахтера" Вячеслава Танковского, известного по выступлениям на правах аренды за ФК "Мариуполь".