Чуда на легендарном стадионе "Уэмбли" не произошло и команда Руслана Ротаня закономерно уступила сборной Англии (0:2). Сказалась большая разница в классе соперников, а ошибки в защите действующий вице-чемпион Европы не прощает.

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Зинченко: Мы понимали, насколько сильна Англия

Капитан сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями от поединка. Несмотря на поражение, "сине-желтые" будут бороться за выход из группы.

"Нелегко отыгрываться при счете 0:2. Мы понимали, насколько сильна Англия. В таких матчах великие игроки диктуют все.

Тренер сказал, что мы все еще должны верить в наш выход из группы. У нас отличная команда в плане потенциала, много молодых игроков. Конечно, мы должны еще учиться, но сегодняшний матч стал невероятным опытом", – рассказал Зинченко.

Отметим, что защитника лондонского Арсенала болельщики выбрали "Львом матча". В составе сборной Украины Зинченко провел 53 поединка, в которых забил 8 голов.