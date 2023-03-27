Дива на легендарному стадіоні "Вемблі" не сталося і команда Руслана Ротаня закономірно поступилася збірній Англії (0:2). Велика різниця у класі суперників далася взнаки, а помилки в захисті чинний віцечемпіон Європи не пробачає.
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Зінченко: Ми розуміли, наскільки сильна Англія
Капітан збірної Україні Олександр Зінченко поділився враженнями від поєдинку. Попри поразку, "синьо-жовті" боротимуться за вихід з групи.
"Нелегко відіграватися за рахунку 0:2. Ми розуміли, наскільки сильна Англія. У таких матчах великі гравці диктують усі.
Тренер сказав, що ми все ще маємо вірити у наш вихід із групи. У нас чудова команда у плані потенціалу, багато молодих гравців. Звичайно, ми маємо ще вчитися, але сьогоднішній матч став неймовірним досвідом", – розповів Зінченко.
Зазначимо, що захисника лондонського Арсеналу вболівальники обрали "Левом матчу". У складі збірної України Зінченко провів 53 поєдинки, у яких забив 8 голів.
- В турнірній таблиці групи C відбору до ЧЄ-2024 Україна займає четверту сходинку.
- Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть 16 червня.
- Суперниками українців буде збірна Північної Македонії.
- Очікується, що до того часу національну команду України очолить Сергій Ребров.