Мудрика уже одевали в футболке Арсенала, но не стало так, я думал. 15 января 2023 Михаил подписал долгосрочный контракт (до 30 июня 2031) с другим лондонским клубом - Челси. Поклонники "канониров" были глубоко разочарованы выбором левого вингера. Вместо этого фанаты "аристократов" не скрывали своей радости.

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Зинченко: Только вперед вместе с новой командой

Украинский футболист Арсенала Александр Зинченко рассказал, что сказал Мудрику после сорванного трансфера Михаила в "красную часть Лондона". По словам Александра, теперь его земляку нужно сконцентрироваться исключительно на игре Челси.

Я ему сказал: все закончилось, уже не важно, что ты хотел перейти в Арсенал. Или чего хотели другие люди. Теперь ты – игрок Челси, у тебя долгосрочный контракт и только одна опция. Только вперед вместе с новой командой. Жаль, что Михаил не перешел в Арсенал, я этого хотел, но так складывается жизнь?,

– сказал Зинченко.

Напомним, что Зинченко перебрался в Арсенал из Манчестер Сити 22 июля 2022, подписав контракт до конца июня 2026 года. Александр очень удачно освоился в составе "канониров". Он уже влюбил в себя фанатов Арсенала, называющих украинца "капитаном без повязки".

За новую команду Зинченко провел уже 27 поединков, отличившихся одним голом и двумя ассистами.

Мудрик в Челси еще не забивал. Михаил отыграл за команду Грэма Поттера 7 матчей, в которых сделал дебютную результативную передачу во встрече с Лестером (1:3).

К слову. Зинченко уже в своем первом сезоне за Арсенал может завоевать свое очередное чемпионство в АПЛ. "Канониры" идут на первом месте, а преимущество над вторым МанСити составляет 8 баллов. А вот Челси с 38 очками сохраняет за собой 10 позицию.

Оба футболиста готовятся в расположении сборной Украины к матчу квалификации на Евро-2024 против Англии. Поединок состоится 26 марта в 19:00 (по киевскому времени) на "Уэмбли".