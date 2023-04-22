Уже на 14-й минуте счет в матче был 0:2 в пользу Саутгемптона. Сенсационно провальное начало матча выдали футболисты Микеля Артеты, пишет 24 Канал.

Подробнее об игре Арсенал потерял очки в игре с аутсайдером АПЛ: Зинченко стал соучастником провала – видеообзор

Ободрил партнеров по команде

До перерыва хозяевам удалось отквитать один гол. Арсенал ушел на отдых при счете 1:2 в пользу соперника.

Во втором тайме Саутгемптон довел счет до шокирующего 1:3 в свою пользу. Однако удержать победный счет аутсайдеру АПЛ не удалось.

В конце встречи "канониры" отличились двумя голами и даже могли вырвать три очка. В итоге – 3:3, боевая мировая на "Эмирейтс". Команда Артеты проявила бойцовский характер и избежала поражения.

Незаурядный вклад в этот камбек сделал Александр Зинченко, вернувшийся в "основу" после проблем с пахом. Украинец мотивировал свою команду после пропущенных голов. Менталитет победителя передался его партнерам по команде, которые вырвали одно очко у Саутгемптона.

Отметим. что местные болельщики называют Зинченко "капитаном без повязки", ведь номинальным капитаном команды является Мартин Эдегор.

Зинченко заводит команду в игре против Саутгемптона: смотрите видео

К слову, Зинченко отыграл 72 минуты и был заменен Эдди Нкетиа. Поэтому последние два гола Арсенал забил без Саши на поле.

Для Зинченко поединок против Саутгемптона стал 30-м в его первом сезоне за Арсенал, у которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Такой результат не был приемлем для "канониров", борющихся за чемпионство в АПЛ. МанСити уступает Арсеналу 5 очков, но у "горожан" есть две игры в запасе. Потому команда Пепа Гвардиолы еще может поднять над головой английский трофей в этом сезоне-2022/2023.