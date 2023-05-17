22 липня 2022 року Олександр підписав контракт із Арсеналом, покинувши Манчестер Сіті, де він не отримував багато ігрової практики. Натомість у лондонському клубі Зінченко став стабільним футболістом основи.

Варто дізнатись Арсенал готує велику кадрову чистку: чи попадає під неї Зінченко

Зінченко: Треба бути цілеспрямованим, зберігати голову холодною, вірити в те, що робиш

Фанати "канонірів" називають Сашка "капітаном без пов'язки", адже українець не лише добре грає, а ще й мотивує команду у моменти падінь.

Сам Олександр розповів, як інші футболісти вплинули на його формування як професійного гравця.

"Протягом своєї кар’єри я перетинався з багатьма неймовірними талантами. Урок, який я виніс з цього – треба бути цілеспрямованим, зберігати голову холодною, вірити в те, що робиш. Вірити, що можеш досягти всього, бо в цьому житті можеш робити все, що хочеш", – сказав Зінченко.

Також Зінченко назвав футболіста, який ще з дитинства надихав Олександра. Хоча ці два футболісти зовсім різні за стилем гри та позицією на полі.

У дитинстві моїм кумиром був Роналдінью з Барселони, хоча ми абсолютно, абсолютно різні гравці,

– зізнався українець.

Відзначимо, що Зінченко уклав угоду з Арсеналом до кінця червня 2026-го. За нову команду Олександр вже провів 33 поєдинки, у яких забив дебютний гол та віддав два асисти.

"Каноніри" на очах втрачають шанси на чемпіонство АПЛ

"Каноніри" досі близькі до чемпіонства в АПЛ, але така гра, яку показує наразі Арсенал, стане на заваді команди Мікеля Артети до омріяного трофея.

Після 36-ти турів Арсенал із 81 балом посідає 2-ге місце в АПЛ, поступаючись лідеру МанСіті 4 очками (85 пунктів). Однак у "містян" є ще гра у запасі. А до кінця сезону-2022/2023 залишається лише два тури.

До цього всього "каноніри" ще й зіткнулись із кадровими проблемами. У лазарет команди потрапили одразу три гравці основи – Олександр Зінченко, Вільям Саліба та Габріел Мартінеллі. Українець пропустив ранкове тренування лондонців 16 травня. Очікується, що травма, яку Сашко отримав у грі проти Ньюкасла, не дозволить йому більше зіграти у поточному сезоні.

Хоча після цієї інформації Зінченко тренувався у загальній групі. А головний тренер "канонірів" та лікар команди не підтвердили найгірші прогнози щодо лівого захисника з України.