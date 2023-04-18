Зинченко борется за место в сборной года АПЛ: как отдать свой голос за украинского футболиста
Источник:EA Sports
Александр Зинченко не принял участие в крайнем матче АПЛ Арсенала против Вест Хэма. У украинца проблемы с пахом, которые его беспокоят еще с поединка против Ливерпуля, но это не мешает левому защитнику претендовать на разнообразные сборные.
Разработчики игрового симулятора FIFA 23 объявили фамилию 40 футболистов, претендующих на вход в символическую сборную года в АПЛ. Среди них нашлось место и Александру Зинченко.
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Украинец один из лучших
26-летний левый защитник "канониров" не единственный игрок Арсенала в этом списке. В него также вошли голкипер Ремсдейл, защитники Салиба и Габриэл, полузащитник Эдегор и нападающие Сака, Мартинелли.
Также в списке следует выделить следующих исполнителей: Кейна, Салаха, Холанда, Рашфорда, Де Брюйне и Тьяго Силву.
Отметим, что Зинченко не сыграл против Вест Хэма из-за проблем с пахом. Украинский легионер Арсенала прервал свою серию в АПЛ из 12 матчей подряд в старте лондонского клуба. Александра даже не было в заявке команды, ведь Микель Артета решил поберечь украинца на более важные поединки в борьбе за чемпионство, чтобы не увеличить серьезность повреждения.
Арсенал неожиданно потерял очки в матче с Вест Хэмом, расписав боевую мировую 2:2. В футболке "канониров" отличились Жезуш и Эдегор.
Подопечные Артеты с 74 очками продолжают захватывать лидерство в АПЛ. Преимущество над вторым МанСити составляет 4 балла, но у "горожан" есть матч в запасе.
Зинченко проводит отличный дебютный сезон за Арсенал
- Зинченко в сезоне-2022/2023, который является дебютным для него в Арсенале, провел уже 29 матчей, в которых отличился одним голом и двумя ассистами.
- Фанаты Арсенала уже называют его "капитаном без повязки", ведь украинец с первой встречи влюбил своей игрой болельщиков "канониров".
- Хотя перебрался в красную часть Лондона только 22 июля 2022 года. Контракт Зины с Арсеналом рассчитан до конца июня 2026 года.
- Переход в Арсенал стал правильным решением для украинца, словно опять расцвет в АПЛ. Ведь у МанСити не было такого доверия и игровой практики, как в команде Артеты.
- Зинченко уже не раз попадал во всевозможные сборной, рейтинги и дважды подряд фанаты Арсенала называли его лучшим игроком луны в команде.
- Издание FourFourTwo вообще назвало Зинченко лучшим левым защитником планеты.