Зинченко борется за место в сборной года АПЛ: как отдать свой голос за украинского футболиста

Александр Зинченко не принял участие в крайнем матче АПЛ Арсенала против Вест Хэма. У украинца проблемы с пахом, которые его беспокоят еще с поединка против Ливерпуля, но это не мешает левому защитнику претендовать на разнообразные сборные.

Разработчики игрового симулятора FIFA 23 объявили фамилию 40 футболистов, претендующих на вход в символическую сборную года в АПЛ. Среди них нашлось место и Александру Зинченко.

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Украинец один из лучших

26-летний левый защитник "канониров" не единственный игрок Арсенала в этом списке. В него также вошли голкипер Ремсдейл, защитники Салиба и Габриэл, полузащитник Эдегор и нападающие Сака, Мартинелли.

Также в списке следует выделить следующих исполнителей: Кейна, Салаха, Холанда, Рашфорда, Де Брюйне и Тьяго Силву.

Обратите внимание! Свой голос за Александра Зинченко можно отдать по ссылке.

Отметим, что Зинченко не сыграл против Вест Хэма из-за проблем с пахом. Украинский легионер Арсенала прервал свою серию в АПЛ из 12 матчей подряд в старте лондонского клуба. Александра даже не было в заявке команды, ведь Микель Артета решил поберечь украинца на более важные поединки в борьбе за чемпионство, чтобы не увеличить серьезность повреждения.

Арсенал неожиданно потерял очки в матче с Вест Хэмом, расписав боевую мировую 2:2. В футболке "канониров" отличились Жезуш и Эдегор.

Подопечные Артеты с 74 очками продолжают захватывать лидерство в АПЛ. Преимущество над вторым МанСити составляет 4 балла, но у "горожан" есть матч в запасе.

Зинченко проводит отличный дебютный сезон за Арсенал