Украинский левый защитник с каждым матчем продолжает становиться автором интересных игровых показателей в английском первенстве. На этот раз Александра выделили среди самых грубых игроков лондонского клуба.
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Еще одна маленькая победа украинца
В среднем Зинченко фолит каждые 583 минуты. Это самый лучший показатель среди футболистов АПЛ.
Ближайшим соперником украинца является Мадс Расмуссен из Брентфорда, совершающий фол каждые 465 минут. Тройку лидеров интересного показателя замыкает его одноклубник по Брентфорду Итак Пиннок – каждые 360 минут.
Также в пятерку лучших входит Эзри Конса из Астон Виллы (фолит каждые 279 минут) и футболист Ньюкасла Свен Ботман – каждые 238 минут.
Как Зинченко фолит на футбольном поле / Фото OptaJoe
Зинченко зажигает в красной части Лондона
- Напомним, что 22 июля 2022 года Зинченко подписал контракт с Арсеналом, оставив после 5 лет Манчестер Сити. Этот шаг стал правильным для Александра, расцветавшего в Лондоне.
- За новый коллектив Зина провел уже 28 матчей, в которых отличился одним голом и двумя ассистами. Но уже с первого поединка влюбил в себя местных фанатов. Болельщики поют оды украинскому футболисту, которого называют "капитаном команды без повязки". Британцы увлекаются победным менталитетом и преданностью левого защитника "канониров".
- Также игрок выделяется своими эмоциональными празднованиями голов и побед Арсенала.
- Контракт Зинченко с Арсеналом рассчитан до конца июня 2026 года.
- Александра уже дважды подряд признавали лучшим футболистом месяца в Лондонском клубе. Он попадает в не только символическую сборную АПЛ, но и Европы. Издание FourFourTwo назвало Зинченко лучшим левым защитником планеты.