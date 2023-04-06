Украинский левый защитник с каждым матчем продолжает становиться автором интересных игровых показателей в английском первенстве. На этот раз Александра выделили среди самых грубых игроков лондонского клуба.

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Еще одна маленькая победа украинца

В среднем Зинченко фолит каждые 583 минуты. Это самый лучший показатель среди футболистов АПЛ.

Ближайшим соперником украинца является Мадс Расмуссен из Брентфорда, совершающий фол каждые 465 минут. Тройку лидеров интересного показателя замыкает его одноклубник по Брентфорду Итак Пиннок – каждые 360 минут.

Также в пятерку лучших входит Эзри Конса из Астон Виллы (фолит каждые 279 минут) и футболист Ньюкасла Свен Ботман – каждые 238 минут.



Как Зинченко фолит на футбольном поле / Фото OptaJoe

Зинченко зажигает в красной части Лондона