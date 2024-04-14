В субботу, 13 апреля, в немецком Берлине проходит насыщенный вечер бокса. В одном из поединков принял участие украинский боксер Александр Захожий.

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Справился за два раунда

Спортсмен из Запорожья проводил титульный бой в супертяжелом весе. На кону стояло звание чемпиона Европы по версии EBU. Соперником Захожего стал немец Гранит Шала.

Для 30-летнего украинца эта битва не стала сложной. Поединок был рассчитан на 12 раундов, но продлился всего два. Александру удалось отправить соперника в нокдаун.

Как Захожий одолел Шалу:

Гранит поднялся, но ненадолго. Уже через несколько секунд удар Захожего во второй раз положил Шалу на ринг, после чего судья просигнализировал о досрочном завершении поединка.

Хочу отправить сообщение для украинских воинов. Они сейчас защищают нашу страну. Большое уважение для них! Если бы не они, мы бы не смогли сейчас здесь находиться, выступать и поднимать украинский флаг. С каждым разом мы это показываем и хотим только доказать, что мы идем в Европу. Украина превыше всего. Слава Украине, слава ВСУ,

– заявил Захожий после поединка.

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Таким образом, Александр стал чемпионом Европы по версии EBU в супертяжелом весе. Кроме того, украинец остается непобедимым на профессиональном уровне – 19 успешных боев из 19-ти. При этом в 15-ти случаях Захожий завершал бой нокаутом.