В суботу, 13 квітня, у німецькому Берліні проходить насичений вечір боксу. В одному із поєдинків взяв участь український боксер Олександр Захожий.

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Впорався за два раунди

Спортсмен з Запоріжжя проводив титульний бій у надважкій вазі. На кону стояло звання чемпіона Європи за версією EBU. Суперником Захожого став німець Граніт Шала.

Для 30-річного українця ця битва не стала складною. Поєдинок був розрахований на 12 раундів, але протривав всього два. Олександру вдалось відправити суперника у нокдаун.

Як Захожий здолав Шалу:

Граніт підвівся, але ненадовго. Вже за кілька секунд удар Захожого вдруге поклав Шалу на ринг, після чого суддя просигналізував про дострокове завершення поєдинку.

Хочу відправити повідомлення для українських воїнів. Вони зараз боронять нашу країну. Велика повага для них! Якби не вони, ми б не змогли зараз тут знаходитись, виступати та підіймати український прапор. З кожним разом ми це показуємо і хочемо лише довести, що ми йдемо в Європу. Україна понад усе. Слава Україні, слава ЗСУ,

– заявив Захожий після поєдинку.

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Таким чином, Олександр став чемпіоном Європи за версією EBU у надважкій вазі. Крім того, українець залишається непереможним на професійному рівні – 19 успішних боїв з 19-ти. При цьому у 15-ти випадках Захожий завершував бій нокаутом.