Стало известно, когда новоиспеченный временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук вернется на ринг. Следующий бой 28-летнего боксера должен состояться в июле.

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Богачук проведет следующий бой в июле

О перспективах Сергея Богачука рассказал Том Леффлер, который является промоутером украинца. По словам Леффлера, в будущем его клиента ждут в том числе объединительные поединки.

"Сергей будет драться в июле. План заключается в том, чтобы Сергей защитил свой временный титул один или два раза, а потом, как только мы сможем, мы устроим очень большой бой за полноценное чемпионство и, возможно, объединительный бой", – сказал Леффлер.

Стоит знать. На профессиональном ринге у Богачука 24 победы, 23 из них одержаны нокаутом. К сожалению, в пассиве Сергея есть одно поражение от американца Брэндона Адамса.

В предыдущем поединке Сергей выиграл титул временного чемпиона WBC, победив единогласным решением судей американца Брайана Мендосу.