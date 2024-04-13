В ночь на 13 апреля в Супириоре, штат Колорадо (США) состоялся вечер бокса. В рамках шоу встретились украинский проспект Цотне Рогава и американец Джесси Брайан, пишет 24 Канал.

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Седьмая подряд победа Рогавы

Поединок оказался очень кратковременным. Рогава нанес несколько мощных ударов, после которых американский джорнимен повис на канатах. Левым апперкотом Цотне поднял голову соперника, после чего тяжело уронил его на канвас правым боковым.

Это важно. Рогава выступает на профессиональном ринге уже три года. В каждом из семи своих поединков украинец грузинского происхождения побеждал досрочно.

Соперник украинца Джесси Брайан потерпел девятое поражение в карьере. В рекорде американца есть 21 победа, из них 16 досрочные, а также два поединка с ничейным результатом.

Ранее была информация, что следующий поединок Рогава проведет в июне. Имя нового соперника 30-летнего одессита узнаем позже.