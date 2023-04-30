Усик зачитал рэп вместе с военными ВСУ: зажигательное видео

Боксер Александр Усик поддержал моральный украинский военных на передовой. В ходе поездки на фронт чемпион мира продемонстрировал еще одну грань своего таланта.

Чемпион мира по боксу Александр Усик несколько дней находился на передовой, где посетил украинских военных. Прославленный боксер не только пообщался с бойцами, но и передал "привет" оккупантам.

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Еще одна грань таланта Усика

Украинские военные живо делились общими фото и видео с чемпионом мира. Во время одной из поездок на позиции Александр вместе с бойцами 24-й отдельной механизированной бригады исполнил трек исполнителя Balsam "Заповіт".

Зажигательным видео поделился в TikTok пользователь Омельянович. На нем Усик, на котором была одета форма ВСУ, вместе с военными очень эмоционально зачитал рэп.

"Но пока время еще не пришло, пока кровь в жилах течет

Свой финал еще не нашел, буду врагов крушить до основания

Где-то внутри как будто уголь меня печет

Времени нет для разговоров, время покажет сильное плечо", – декламирует Усик.

Видео исполнения Усиком "Заповіту"

Отметим, что сам Усик не пиарился на поездке на фронт в своих социальных сетях. Очевидно, Александр поехал искренне поддержать защитников Украины, а не зарабатывать себе дополнительной популярности.