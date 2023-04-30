Чемпіон світу з боксу Олександр Усик кілька днів перебував на передовій, де відвідав українських військових. Прославлений боксер не лише поспілкувався з бійцями, але й передав "привіт" окупантам.
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Ще одна грань таланту Усика
Українські військові жваво ділилися спільними фото та відео з чемпіоном світу. Під час однієї з поїздок на позиції Олександр разом з бійцями 24-х окремої механізованої бригади виконав трек виконавця Balsam "Заповіт".
Запальним відео поділився в TikTok користувач Омелянович. На ньому Усик, на якому була одягнена форма ЗСУ, разом з військовими дуже емоційно зачитав реп.
"Але поки час ще не прийшов, поки кров в жилах тече
Свій фінал ще не знайшов, буду ворогів трощити вщент
Десь всередині немов, ніби вугілля мене пече
Часу немає для розмов, час покаже сильне плече", – декламує Усик.
Відео виконання Усиком "Заповіту"
Відзначимо, що сам Усик не піарився на поїздці на фронт у своїх соціальних мережах. Очевидно, що Олександр поїхав щиро підтримати захисників України, а не заробляти собі додаткової популярності.