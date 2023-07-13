Усик бросил вызов главной звезде ММА: украинский чемпион высмеял Фьюри из-за боя с Нганну

Эпатажный Тайсон Фьюри решил развлечь своих фанатов поединком против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Ответ Александра Усика на выходку "Цыганского короля" не заставил себя ждать.

Чемпион WBC Тайсон Фьюри весной должен был встретиться с Александром Усиком в невероятном поединке за абсолют в хевивейте. Однако "Жадное пузо" каждый раз придумывал новые условия Усику и в конце концов сорвал "Бой века". Оставшись без соперника Фьюри решил провести бой против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

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Неожиданный ответ Усика

Выбор одиозного британца высмеял Александр Усик. Во время визита в Лондон украинского чемпиона спросили его мнение о бое Фьюри – Нганну. В ответ Александр неожиданно вызвал на поединок бывшего двукратного чемпиона UFC Конора Макгрегора.

Я смотрел, что Макгрегор набрал сейчас нормальный вес. Эй, Конор, давай завалим с тобой драку на "Уэмбли",

– сказал Усик.

Напомним, что свой следующий бой Александр Усик проведет 26 августа в польском Вроцлаве. Соперником украинца будет "регулярный" чемпион WBA Даниель Дюбуа.

Что касается вероятной встречи с Фьюри, то промоутер Усика Александр Красюк назвал дату потенциального поединка. Мегафайт за титул абсолютного чемпиона мира может состояться во время турнира четырех в Саудовской Аравии. Но сначала Усик должен разобраться с Дюбуа.