Усик бросил вызов главной звезде ММА: украинский чемпион высмеял Фьюри из-за боя с Нганну
Источник:Seconds Out
Эпатажный Тайсон Фьюри решил развлечь своих фанатов поединком против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Ответ Александра Усика на выходку "Цыганского короля" не заставил себя ждать.
Чемпион WBC Тайсон Фьюри весной должен был встретиться с Александром Усиком в невероятном поединке за абсолют в хевивейте. Однако "Жадное пузо" каждый раз придумывал новые условия Усику и в конце концов сорвал "Бой века". Оставшись без соперника Фьюри решил провести бой против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.
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Неожиданный ответ Усика
Выбор одиозного британца высмеял Александр Усик. Во время визита в Лондон украинского чемпиона спросили его мнение о бое Фьюри – Нганну. В ответ Александр неожиданно вызвал на поединок бывшего двукратного чемпиона UFC Конора Макгрегора.
Я смотрел, что Макгрегор набрал сейчас нормальный вес. Эй, Конор, давай завалим с тобой драку на "Уэмбли",
– сказал Усик.
Напомним, что свой следующий бой Александр Усик проведет 26 августа в польском Вроцлаве. Соперником украинца будет "регулярный" чемпион WBA Даниель Дюбуа.
Что касается вероятной встречи с Фьюри, то промоутер Усика Александр Красюк назвал дату потенциального поединка. Мегафайт за титул абсолютного чемпиона мира может состояться во время турнира четырех в Саудовской Аравии. Но сначала Усик должен разобраться с Дюбуа.