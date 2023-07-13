Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі навесні повинен був зустрітися з Олександром Усиком у пекельному поєдинку за абсолют в хевівейті. Проте "Жадібне пузо" щоразу вигадував нові умови Усику і врешті-решт зірвав "Бій століття". Залишившись без суперника Ф'юрі вирішив провести бій проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

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Неочікувана відповідь Усика

Вибір одіозного британця висміяв Олександр Усик. Під час візиту в Лондон українського чемпіона запитали його думку про бій Ф'юрі – Нганну. У відповідь Олександр несподівано викликав на поєдинок колишнього дворазового чемпіона UFC Конора Макгрегора.

Я дивився, що Макгрегор набрав зараз нормально ваги. Гей, Коноре, давай завалимо з тобою бійку на "Вемблі",

– сказав Усик.

Нагадаємо, що свій наступний бій Олександр Усик проведе 26 серпня у польському Вроцлаві. Суперником українця буде "регулярний" чемпіон WBA Даніель Дюбуа.

Щодо ймовірної зустрічі з Ф'юрі, то промоутер Усика Олександр Красюк назвав дату потенційного поєдинку. Мегафайт за титул абсолютного чемпіона світу може відбутися під час турніру чотирьох в Саудівській Аравії. Але спершу Усик повинен розібратися з Дюбуа.