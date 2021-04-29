Арум ставить на те, що бій Джошуа – Ф'юрі не відбудеться

Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank, заявив, що досі немає ніякої інформації щодо поєдинку Джошуа – Ф'юрі. За його словами, Едді Хірн, менеджер Джошуа, не повідомляв новин про бій.

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Боб Арум вважає, що бій Ф'юрі з Джошуа не відбудеться. За таких обставин команда чемпіона WBC планує переговори з американцем Деонтеєм Уайлдером.

Якби мені довелося ставити на те, відбудеться бій Тайсона Ф'юрі з Ентоні Джошуа чи ні, то я б сказав ні. Перехід до переговорів з Деонтеєм Уайлдером можливий,

– сказав Арум.

Едді Хірн заявляв, що поєдинок Джошуа з Ф'юрі відбудеться влітку 2021 року у Саудівській Аравії. Натомість Арум назвав слова Хірна – міражем.

Разом з тим, на думку промоутера, Джошуа доведеться зустрітися з українцем Олександром Усиком, якщо поєдинок з Ф'юрі перенесуть на зиму.

"Хірн зневірився. У нього є ще один бій з Джошуа, він хоче, щоб це був поєдинок проти Ф'юрі. Але якщо бій з Тайсоном буде відкладений до зими, то Ентоні доведеться битися з Усиком, а це не така велика подія. У цьому випадку Едді рухає відчай. У нього закінчився час. Він не говорив з нами вже два тижні", – резюмував Арум.

Зауважимо, що Арум вже вдруге говорить про те, що поєдинок Джошуа – Ф'юрі може зірватися.